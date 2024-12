TikTok verblödet uns, sagen zwei Drittel der Jugendlichen

In Australien hat das Parlament kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das den Zugang zu sozialen Medien für Nutzerinnen und Nutzer unter 16 Jahren verbietet, um diese vor negativen Folgen zu schützen. Dazu zählen unter anderem Suchtverhalten, Angstzustände, Cybermobbing und kognitive Überlastung. Für Letzteres hat sich in TikTok und der Meme-Sprache der Begriff "Brain rot" etabliert, was im Deutschen so viel wie "Gehirnverrottung" oder "Hirnfäule" durch übermäßigen belanglosen Onlinekonsum bedeutet. "Brain rot" wurde jetzt zum Oxford-Wort des Jahres gewählt, was die Tragweite dieses digitalen Phä

Mitglied werden und kostenfrei lesen. Sie können diesen Artikel als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. Premium-Mitglied werden Login