Ausgerechnet das: Amazons Marktplatzumsatz

Mit mathematischem Grundlagenwissen und kompetenter Kenntnis der ECommerce-Materie ist es Wortfilter gelungen, die Zahl auszurechnen: Amazon verrät in einer Mail an Händler eine Relation zwischen US- und deutschem Marktplatz-Umsatz (der erste sei sieben Mal größer als der zweite). Aus einem vergangenen Brief von Jeff Bezosan Aktionäre weiß man, dass der US-Marktplatz 80 Milliarden Umsatz generiert: So landet man bei 10,2 Milliarden deutschem Marktplatzumsatz.