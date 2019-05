Zwei von fünf Amazon-Tophändlern kommen aus China

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Anteil chinesischer Händler auf den verschiedenen Amazon-Marktplätzen in Prozent

(chart: Marketplace Pulse)

Während Amazon in China gescheitert sei, würden die Chinesen Amazon erobern. Der Grund sei der Fulfillment-by-Amazon-Service. Damit lassen sich die Lieferzeiten für chinesische Waren reduzieren.Binnen eines Jahres sei der chinesische Anteil in Großbritannien auf Amazon.co.uk von 28 auf 34 Prozent geklettert, in Deutschland und Frankreich jeweils von 41 auf 47 Prozent, in Italien von 41 auf 45 Prozent und in Spanien von 48 auf 52 Prozent. Lediglich 11 Prozent der neuen Verkäufer in Großbritannien stammt den Untersuchungen zufolge aus UK.Die Analyse untersuchte die Top-10.000 Amazon-Verkäufer nach ihrer Geschäftsadresse.