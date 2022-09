HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Unternehmen sollten damit beginnen, ihre Webseiten barrierefrei zu gestalten.

Das ist schon lustig. Da bemühen sich Behörden und Ministerien seit Jahren darum, das Internet für alle zugänglich zu machen. Per Gesetz sollen existierende Barrieren in Wort, Bild, Video, der Nutzung generell, so abgebaut werden, dass Menschen, die nicht oder nicht gut sehen oder hören, deshalb nicht von der Online-Welt ausgesperrt sind. Das gilt auch für Menschen, die Computertastaturen oder Touchscreens nicht bedienen können. Vollständig barrierefrei soll der Zugang ins Netz werden. Und was kommt dabei heraus? Wortungetüme in Juristendeutsch, die nur Menschen v