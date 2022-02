Auch das Design ist Moden unterworfen, auch wenn dieses in nicht so kurzen Zyklen ausgetauscht wird, wie die Mode im Kleiderschrank. Beide haben im übrigen mit der Wirtschaftslage und der gesellschaftlichen Unsicherheit zu tun - es ist keinesfalls nur eine urbane Legende, dass der Rocksaum mit der Wirtschaft korreliert. In Zeiten des Niedergangs sinkt der Saum zu Boden, während er, wenn die Wirtschaft boomt, wieder steigt, wie Marjolein van Baardwijk und Philip Hans Franses vom Rotterdamer Econometric Institute der Erasmus School of Economics Mode und Design folgen stets den gesellschaftlichen Entwicklungen.