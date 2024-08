Weihnachten, Kinder, wirds was geben

Weihnachtsbudget bleibt stabil

Rund jeder zweite Deutsche (49 Prozent) plant in diesem Jahr mindestens gleich viel oder sogar mehr Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben als im Vorjahr. Im Vergleich dazu: Nur ein Fünftel will das Weihnachtsbudget kürzen und diesmal weniger in Geschenke investieren. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen ' Weihnachtsshopping Report 2024' für den Ebay Advertising von Civey 10.000 Menschen in Deutschland hat befragen lassen.Ein weiterer Blick auf die Verkaufszahlen bei Ebay im Weihnachtsgeschäft 2023 zeige: Bereits ab Ende August gehen die Menschen in Deutschland verstärkt auf Geschenkejagd. Für Onlineshops lohne es sich daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt, die Sichtbarkeit und Verkaufschancen ihrer Angebote mit gezielter Werbung zu erhöhen.

46 Prozent der Deutschen wollen laut Umfrage in diesem Jahr an ihrem Weihnachtsbudget aus 2023 festhalten und etwa gleich viel für Geschenke ausgeben. Mehr Geld für Geschenke planen drei Prozent fest ein. Vor allem die junge Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen (11 Prozent) ist in diesem Jahr bereit, mehr Geld in Geschenke zu investieren. Bei den 40- bis 49-Jährigen will mehr als die Hälfte (54 Prozent) mindestens gleich viel oder mehr für Weihnachtspräsente aufwenden.



Auch 52 Prozent der Familien mit Kindern planen etwa gleich viel oder mehr Geld für Geschenke ein und liegen damit klar über dem Durchschnitt. Im direkten Vergleich der Bundesländer sind insbesondere Menschen in Bremen (7 Prozent), Hessen (4 Prozent) und Niedersachsen (4 Prozent) bereit, mehr Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben.





Ab Ende August starten die Weihnachtseinkäufe

Rasierapparate (+15 Prozent in KW34)

Halsketten (+10 Prozent in KW34) und

Smart Speaker (+25 Prozent in KW35).

Fernseher (rund +110 Prozent in KW41),

Netbooks (rund +100 Prozent in KW46) und

Soundbars (rund +40 Prozent in KW47)

Handtaschen (rund +40 Prozent in KW40),

Pullover (rund +50 Prozent in KW45) und

Mäntel (rund +50 Prozent in KW47) sowie

Beauty-Produkte wie Haartrockner (rund +30 Prozent in KW47) und

Massage-Artikel (+15 Prozent in KW47)

Sport mit Jogging-Produkten (rund +30 Prozent in KW41) und

Snowboards (rund +150 Prozent in KW47),

Möbel & Wohnen mit Garderoben (rund +90 Prozent in KW43) und

Esstischen (rund +50 Prozent in KW47) sowie

Spielzeug mit Puppen (rund +40 Prozent in KW43) und

Baukästen (rund +60 Prozent in KW44).

Eine Auswertung der Ebay-Verkaufszahlen in den drei Monaten vor der Cyberweek 2023 zeigt, dass die Menschen schon zu diesem frühen Zeitpunkt verstärkt ins Weihnachtsshopping einsteigen. Zu den Frühstartern ins Weihnachtsgeschäft gehören z. B.Ihren Höhepunkt auf Ebay erreicht die vorweihnachtliche Produktnachfrage in den drei Wochen vor der Cyberweek im November. Im Vergleich zum Durchschnitt des Vorjahres verzeichnen beispielsweise Elektronik-Artikel wieeinen frühzeitigen Anstieg bei den Verkaufszahlen. Aber auch Fashion-Artikel wieerreichen signifikante Nachfragehöhepunkte. Einen saisonalen Anstieg in der Produktnachfrage verzeichnen zudem die KategorienProdukte in Verbindung mit dem Suchwort'Weihnachten' (rund +180 Prozent in KW47) werden ab Ende Oktober vermehrt gekauft.Die Umfrage wurde vom 1. bis 5. Juli 2024 durch das Meinungsforschungsunternehmen Civey durchgeführt. In einer Online-Umfrage wurden in diesem Zeitraum 10.000 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung. Darüber hinaus hat eBay Advertising die Verkaufszahlen bei eBay.de in den drei Monaten vor der CyberwWeek vom 21. August bis 26. November 2023 analysiert und mit Blick auf vorweihnachtliche Nachfrageanstiege in den Produktkategorien die einzelnen Kalenderwochen mit dem wöchentlichen Durchschnitt aus diesem Zeitraum verglichen.