Payment-Studie: Hohe Nutzerzahlen für Apple Pay und Google Pay

Die Deutschen finden immer mehr Geschmack am Bezahlen ohne Bargeld. Laut einer Studie der Strategieberatung Oliver Wyman geben 47 Prozent der Befragten an, schon kontaktlos bezahlt zu haben. Im Juli 2017 waren es dagegen nur 15 Prozent, schreibt das Handelsblatt . Vor allem Girocards werden immer beliebter, das bestätigt auch die jüngste Payment-Analyse des EHI "Kartengestützte Zahlungssysteme im Einzelhandel 2019" . Der Prognose von Wyman zufolge soll die Zahl der Karten mit Kontaktlosfunktion bis Jahresende von 55 Millionen auf 70 Millionen steigen.In diesem Fahrwasser finden auch mobile Bezahldienste wie Google Pay und Apple Pay immer mehr Anhänger in Deutschland. Google Pay startete im Sommer 2018 und Apple Pay im Dezember 2018 in Deutschland. Die Registrierungen hätten die Erwartungen der Banken schnell übertroffen, so die Analysten. Google Pay wird laut Oliver Wyman von fünf Prozent der Befragten, Apple Pay von vier Prozent genutzt. Wieviele Menschen regelmäßig mobil oder kontaktlos zahlen, erfasst die Studie allerdings nicht. 1500 Verbraucher wurden insgesamt befragt.Die mobilen Dienste kommen aber nicht nur an der Kasse zum Einsatz, sondern auch zunehmend, um Geld an Freunde zu senden. Jeder vierte Befragte habe schon mit dem Handy mobil bezahlt, aber auch Zahldienste wie Paypal und Payback Pay werden dafür immer öfter verwendet.Die Daten von Oliver Wyman bestätigen den Trend, dass Bargeld auf dem Rückzug ist. Allerdings: Drei Viertel aller Einkäufe im Handel werden immer noch bar bezahlt, vor allem bei kleineren Beiträgen bevorzugen die Deutschen Münzen und Scheine, wie die EHI-Analyse bestätigt. Auch die Händler schätzen das Bargeld, denn das kontaktlose Bezahlen kostet sie mehr Gebühren. Das Fazit der Studienautoren ist deshalb: Bis zum Durchbruch des mobilen Zahlens könne es noch ein paar Jahre dauern.