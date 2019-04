Facebook beendet Mobile Payment via Messenger in Europa

17.04.2019 Mitte Juni zieht Facebook bei seiner Funktion, P2P-Geldüberweisungen via Messenger-App oder Facebook-Nachrichten zu tätigen den Stecker - zumindest in Europa, denn in den USA soll der Dienst laut Techcrunch offenbar weiter laufen. Betroffen sind lediglich die beiden Länder, die den Service erhalten hatten, Frankreich und England. Auf Nachfragen erklärte Facebook, man wolle sich auf Funktionen konzentrieren, die Nutzer als nutzbringend empfinden. Mit anderen Worten: Nützlich fanden die Geldüberweisungen im Messenger wohl so wenig Menschen, dass man sie nun abschaltet.