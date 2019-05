Payment: Rechnung beliebtestes Zahlungsmittel im E-Commerce

Mehr Kaufabbrüche

Der Rechnungskauf hält weiterhin seine Position als beliebtestes Zahlungsmittel beim Online-Shoppen. Mit einem Umsatzanteil von 27,9 Prozent in 2018 verliert die Rechnung gegenüber dem Vorjahr 0,1 Prozentpunkte. PayPal legt als zweitliebstes Zahlungsmittel im Vergleich zum Vorjahr hingegen um 0,6 Prozentpunkte leicht zu und landet in 2018 bei einem Anteil von 20,5 Prozent. Auf Rang drei rangiert das Lastschriftverfahren, das gegenüber 2017 ebenfalls 0,4 Prozentpunkte eingebüßt hat, mit einem Umsatzanteil von 19,7 Prozent. Die Kreditkarte befindet sich weiterhin auf Platz vier und beansprucht einen Anteil von 10,7 Prozent für sich (Vorjahr: 11,0 Prozent).Ab dem 14. September 2019 gelten für Kreditkartenzahlungen im Internet die neuen Anforderungen der Payment Service Directive 2 (PSD2) zur starken Kundenauthentifizierung. Zur Gewährleistung der SCA nutzen bereits 68 Prozent der befragten Onlinehändler grundsätzlich den Sicherheitsstandard 3DS, im Vorjahr war es erst gut die Hälfte (55 Prozent). Zusätzlich geben 16 Prozent der Händler an, 3DS nur unter bestimmten Voraussetzungen zu nutzen. Den übrigen Händlern ist der Sicherheitsstandard gar nicht bekannt.Durch die zusätzliche Sicherheitsprüfung wird der Check-out per Kreditkarte im Internet deutlich komplexer. Das hat diverse Auswirkungen auf den Checkout-Prozess. So beobachten 40 Prozent der befragten Händler, die 3DS nutzen, mehr Kaufabbrüche nach Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte. Laut einem guten Drittel (37 Prozent) der Händler führt der Sicherheitsschritt aber nicht oder nur kaum zu Abbrüchen beim Bezahlen. 3 Prozent berichten sogar von weniger Abbrüchen. Die übrigen 20 Prozent haben sich zu der Frage nicht geäußert. Von gesunkenen Kreditkartenumsätzen berichten 37 Prozent. Demgegenüber sind die Umsätze bei 7 Prozent sogar gestiegen. Mehr Kundenanfragen und -beschwerden infolge der Nutzung von 3DS beobachten 27 Prozent der Onlinehändler. Der Großteil (57 Prozent) konnte diesbezüglich aber keine oder nur kaum Veränderungen feststellen.Das sind die Ergebnisse der Studie Online-Payment 2019 des EHI.