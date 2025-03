TikTok und Instagram dominieren das Einkaufsverhalten der GenZ

Verbraucherstudie

Bild: Voyado Kaufpräferenzen auf Social Media

Fast drei Viertel (72 Prozent) suchen vor dem Kauf aktiv nach Rabatten, Sonderangeboten oder Cashback-Deals. Besonders jüngere Generationen geben an, regelmäßig nach Preisnachlässen und Aktionen Ausschau zu halten. 53 Prozent der deutschen Verbraucher nehmen an mindestens einem Loyalty-Programm teil.

Auch soziale Medien haben einen starken Einfluss auf das Kaufverhalten deutscher Verbraucher. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) geben an, dass ihre Kaufentscheidungen durch Inhalte in sozialen Netzwerken beeinflusst werden. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei der Generation Z: 92 Prozent dieser Altersgruppe geben an, dass soziale Medien ihre Kaufentscheidungen prägen. TikTok und Instagram dominieren. 44 Prozent der Gen Z nennen TikTok als wichtigste Inspirationsquelle, gefolgt von Instagram mit 23 Prozent.



Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Retail Radar der schwedischen Retail-Tech-Plattform Voyado . Die Studie wurde von Censuswide im Februar 2025 mit einer Stichprobe von 2.002 Verbrauchern in den Deutschland durchgeführt.





Bild: Voyado Shopping-Vorlieben auf Social Media nach Geschlechtern

Millenials achten weniger auf Social Media: 26 Prozent sehen Instagram als wichtigste Plattform, 14 Prozent werden von TikTok beeinflusst. In der Generation X und bei den Babyboomern spielen soziale Medien eine noch weitaus geringere Rolle. Nur 7 Prozent der Gen X und 1 Prozent der Babyboomer nutzen TikTok als Shopping-Inspiration. Insgesamt betrachten 73 Prozent der Millennials, 51 Prozent der Gen X und 30 Prozent der Babyboomer soziale Medien als Einflussfaktor für ihre Kaufentscheidungen.