Die Versicherungsgruppe die Bayerische steigt als Sponsor in den Zukunftsmarkt E-Sport ein und wird offizieller Versicherungspartner der E-Sport-Organisationen Berlin International Gaming (BIG) sowie Hauptpartner des " BIG League of Legends Team ".Berlin International Gaming, weltweit bekannt unter dem Kürzel BIG, ist eine der erfolgreichsten europäischen E-Sport-Organisationen. Derzeit beschäftigt der deutsche Verein Top-Teams und Spieler in den Titeln League of Legends, CS:GO, Quake, StarCraft, FIFA, Valorant und Trackmania. Das "BIG League of Legends Team" ist vielfacher Meister und Europe-Masters-Gewinner.Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt die Bayerische ein umfangreiches Hauptpartner-Rechtepaket im Bereich League Of Legends sowie zusätzliche Rechte in den renommierten Spiele-Titeln "Trackmania" mit Rennfahrer Dennis "Massa" Lotze und "Starcraft 2" mit Tobias "ShoWTimE" Sieber.Der Fokus der Rechtepakete liegt auf Markensichtbarkeit und Zielgruppenansprache über digitale Kanäle. Damit möchte die Versicherungsgruppe ihre Bekanntheit in der jungen Zielgruppe steigern und Mehrwerte für die E-Sport-Community kreieren.