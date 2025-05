DDV definiert Dialogmarketing neu

Werbegattungen

Die Dialogmarketing-Verbände aus Deutschland ( DDV ), Österreich ( DMVÖ ) und der Schweiz ( SDV ) haben sich auf eine gemeinsame, zukunftsorientierte Definition des Dialogmarketings verständigt. Sie soll der zunehmenden Relevanz datenbasierter, vernetzter und aktivierender Kundenkommunikation Rechnung tragen.Die neue Definition lautet: "Dialogmarketing steht für die individuelle, orchestrierte, wertstiftende und handlungsauslösende Kommunikation über verschiedene On- und Offline-Kanäle entlang der Customer Journey."Damit positionieren die drei Verbände Dialogmarketing als strategischen Ansatz, der technologische Möglichkeiten, wirtschaftliche Ziele und echte Kundenbeziehungen miteinander vereint. "Wir schaffen damit ein klares Profil für eine Disziplin, die längst über den klassischen Werbebrief hinausgeht. Dialogmarketing ist heute datenbasiert, skalierbar - und wirtschaftlich hoch relevant", betont Martin Nitsche , Präsident des DDV.Die vier Kernprinzipien - Individualisierung, Orchestrierung, Wertstiftung und Handlungsorientierung - markieren einen Perspektivwechsel. "Diese Definition ist ein Umdenken. Sie bringt auf den Punkt, worum es im Dialogmarketing heute geht: nicht um Lautstärke, sondern um Relevanz, Haltung und Wirkung", so Alexandra Vetrovsky-Brychta , Präsidentin des DMVÖ.Auch der Schweizer Verband unterstreicht den internationalen Anspruch der neuen Linie: "Uns war wichtig, eine Definition zu schaffen, die nicht nur theoretisch fundiert ist, sondern sich auch unmittelbar in der Praxis anwenden lässt - über Grenzen und Kanäle hinweg", erklärt Christian Huldi , Präsident des SDV.Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt von Ralf T. Kreutzer, Professor für Marketing a.D. in Berlin. Er sieht darin einen Meilenstein: "Die neue Definition verbindet aktuelle technologische Entwicklungen - von Künstlicher Intelligenz über Automation bis hin zu datengetriebener Personalisierung - mit einer klaren Ausrichtung auf Wirkung und Kundennutzen. Sie ist strategisch tragfähig und zugleich operativ anschlussfähig."Am 12. Mai 2025 von 11:00 bis 12:00 Uhr diskutieren Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und Schweiz im Webcast "Dialogmarketing neu gedacht - Individuell, orchestriert, wertstiftend!" über aktuelle Herausforderungen, technologische Entwicklungen und Best Practices im Dialogmarketing. Die Teilnahme ist kostenfrei.