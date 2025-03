"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Wer welche sucht, nach Taipeh fliegen"

Taiwan-Reise 2026

Besuche bei innovativen Start-Ups wie Foodpanda und Appier



Einblick in die Halbleiter-Produktion bei TSMC, HTC und BENQ



Diskussionen über KI in den Taiwan AI Labs



Gespräche in Ministerien zum Thema Start-Up-Förderung



Eintauchen in die Kreativ-Szene im Taiwan Design Center

Bild: Martin Nitsche

"In Taiwan trifft Tradition auf Zukunftsdenken und Kultur auf Innovationskraft", erklärt Martin Nitsche . Genau der Ort, an dem Visionen zum Leben erwachen, sei es im Bereich Halbleiter, Künstliche Intelligenz oder bei innovativen Start-Ups.Seine Einladung an alle Leserinnen und Leser: Mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter eine Woche lang Inspirationen für ein ganzes Jahr sammeln und nach Taiwan fahren:Vom 4. bis 10. Januar 2026 findet die DialogTour nach Taiwan statt:Ein paar kulturelle Highlights wie den Taipei 101 und lokale Hotspots werden auch mitgenommen, verspricht er - um das gesamte Ökosystem dieses faszinierenden Landes zu verstehen: "Du bekommst jede Menge Impulse und Perspektiven, die du so schnell nicht vergessen wirst."Die DialogTour Taipeh wird durch die Außenhandelskammer in Taipeh organisiert. Die Kosten für die Tour liegen inkl. sechs Übernachtungen, Verpflegung und Begleitung durch die AHK und Martin Nitsche bei maximal 3.950 Euro zzgl. 5% Mehrwertsteuer. Hinzu kommt nur noch der Flug nach Taipeh.Weitere Informationen für dieses Non-Profit-Projekt gibt Martin Nitsche persönlich unter martin@nitsche.info