Smart Cities: Diese drei Städte steigen in die Top 10 auf 

Mit Bochum, Dresden und Freiburg im Breisgau rücken drei Aufsteiger in die Top 10 der führenden Smart Cities in Deutschland auf. Die drei Städte sind erstmals unter den zehn Bestplatzierten des 'Smart City Index', dem Digital-Ranking der deutschen Großstädte des Digitalverbands Bitkom . Grundlage ist eine Analyse von Bitkom Research, für die rund 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert wurden.Den größten Sprung nach vorne machte demnach die sächsische Landeshauptstadt Dresden, im Vorjahr landete sie noch auf Platz 24. Die Ruhrgebietsstadt Bochum lag 2020 noch auf Rang 18, das badische Freiburg rückt von Vorjahresplatz 15 in die Top 10 auf. Die folgenden Städte (in alphabetischer Reihenfolge) haben es unter die Top 10 geschafft: Berlin, Bochum, Darmstadt, Dresden, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart. Aus den Top 10 herausgefallen sind demnach Osnabrück, Aachen und Heidelberg."Die starken Veränderungen in der Platzierung zeigen, welche enorme Dynamik in dem Thema steckt. Viele Städte haben Bedeutung und Chancen der Digitalisierung erkannt und machen Tempo, wie etwa der Aufsteiger des Jahres 2021 Dresden", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg . Für einige Städte ging es demnach zweistellig nach oben, andere haben ähnlich viel an Boden verloren.Bitkom will den Städten mit dieser Untersuchung eine Vergleichsgrundlage für ihre eigenen digitalen Aktivitäten geben, Erfolgsbeispiele aufzeigen und die Städte so bei ihren Digitalisierungsbemühungen unterstützen. Der Smart City Index analysiert und bewertet die Städte in fünf Kategorien: Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie/Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Für jede Stadt wurden 133 Parameter untersucht - von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit. In den fünf Kategorien wurden für jede Stadt Index-Werte errechnet, aus denen sich Gesamtwert und Gesamtrang ergeben. Den untersuchten Städten wurde jeweils Gelegenheit gegeben, die erhobenen Werte zu überprüfen und zu kommentieren. Das vollständige Ranking wird im Vorfeld der Smart Country Convention am 6. Oktober 2021 veröffentlicht. Zentrales Thema der Online-Konferenz am 26. und 27. Oktober: Die Digitalisierung von Städten, Regionen und Verwaltung.