Score Media Group startet programmatische Print-Vermarktung

Die Score Media Group , Vermarkter regionaler Tageszeitungsmarken, steigt in den programmatischen Verkauf Anzeigen in gedruckten regionalen Tageszeitungen und Print-Beilagen ein. Wie das Unternehmen mitteilt können Werbekunden und Agenturen sämtliche Standardwerbeformate der von Score Media vermarkteten rund 420 gedruckten Regionalzeitungen programmatisch buchen.Bei der Preisfindung stehen Kunden und Agenturen zunächst Guaranteed Deals zur Verfügung. Das heißt Preis, Volumen, Format sowie Start- und Endtermin des Deals sind festgelegt und automatisiert buchbar. In den nächsten Ausbauphasen sollen weitere Dealtypen folgen.Werbungtreibende und Agenturen profitieren im Zuge dieses nächsten Automatisierungsschritts sowohl von der programmatischen Verfügbarkeit des Werbeinventars als auch von einem zusätzlichen Buchungsweg und einer weiteren Reduktion der Komplexität des Werbeträgers regionale Tageszeitung. Weitere Vorteile sind kürzere und effizientere Prozesse, schnellere Abwicklung, gebündelter Service sowie eine zentrale Budgetverwaltung inklusive Reportingmöglichkeiten auf einer Demand Side Plattformen (DSP).Technologiepartner ist die Hamburger One Tech Group mit ihrer Supply Side Plattform SSP1, die an alle gängigen Demand Side Plattformen (DSPs) angeschlossen ist. Das gesamte Standardwerbeinventar gedruckt und online des führenden Vermarkters regionaler Tageszeitungsmarken ist somit in den programmatischen Plattformen der Agentursysteme eingebunden und sichtbar.