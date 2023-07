Ende des Printprospektes: Papierverband kritisiert Rewe-Werbeaussage

CO2-Bilanz der Digitaltechnik einfach ignoriert

Es geht eher um Kosten als um die Umwelt

Digitaltechnik ist nicht automatisch umweltfreundlich

Seit dem 1. Juli verzichtet der Einzelhandelskonzern Rewe auf Prospekte aus Papier (siehe iBusiness: "Letzter Printprospekt - Rewe feiert Umstellung auf digitale Haushaltswerbung" ) und hat dies unter anderem mit Umweltaspekten begründet. Der Konzern wirbt unter anderem damit, dass die Maßnahmen "einen enormen Einfluss auf die Umwelt, das Klima und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen" haben und "mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen kWh Energie pro Jahr einsparen" werden.Diese Aussagen hält der Verband Two Sides , ein Zusammenschluss der Papierindustrie, der die Nachhaltigkeit von Druck, Papier und Papierverpackungen fördern will, nicht nur für überzogen, sondern auch für irreführend. "Es ist ein Irrglauben, dass ein digitales Äquivalent zur Papierkommunikation keine Umweltauswirkungen hat", schrieb der Verband in einer schriftlichen Stellungnahme. Der Impact von Endgeräten wie PCs, Smartphones, Tablets oder anderen Geräten, die Informationen empfangen und versenden, sowie die für die Bereitstellung dieser Informationen erforderliche Infrastruktur (Server und Rechenzentren) können nicht einfach ignoriert werden.Der Energieverbrauch digitaler Technologien steigt jährlich um neun Prozent und der Anteil digitaler Technologien an den globalen Treibhausgasemissionen hat sich zwischen 2013 und 2019 um die Hälfte erhöht, von 2,5 Prozent auf 3,7 Prozent der globalen Emissionen. Bleibt die Entwicklung ungebremst, könnte der IKT-Fußabdruck bis 2040 auf 14 Prozent der globalen Emissionen ansteigen.Falsch sei auch die Behauptung, dass bei der Herstellung der Flyer "1,1 Millionen Tonnen Wasser" verbraucht werden. Bei der Herstellung wird zwar Prozesswasser verwendet, aber es verschwindet nicht. In Europa werden 87,3 Prozent des Wassers aus Oberflächengewässern wie Flüssen und Seen entnommen, und es ist wichtig zu wissen, dass Entnahme nicht gleich Verbrauch ist. Rund 90 Prozent des in der europäischen Papierindustrie verwendeten Wassers wird nach der Aufbereitung wieder in die Quelle zurückgeführt.Darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass Verbraucher nun verleitet werden digitale Informationen (zum Beispiel Coupons) selbst auszudrucken. Dabei kann das einen weitaus größeren Umwelteinfluss haben, wenn dies auf dem verbrauchereigenen Drucker geschieht.Aus diesen Gründen fordert der Verband die Rewe-Geschäftsleitung auf, in seiner Werbung auch den Umwelt-Impact der digitalen Alternativen zu berücksichtigen und lediglich den Nettonutzen zu kommunizieren. Dieser kann deutlich geringer ausfallen - oder sich gar ins Negative verkehren (siehe iBusiness: " Die große Nachhaltigkeitslüge: Warum Digital oft miserabel abschneidet ".Jonathan Tame , Geschäftsführer von Two Sides, vermutet, dass es dem Konzern eher daran gelegen ist, eine Kostensenkungsmaßnahmen umweltfreundlich aussehen zu lassen: "Das Vorgehen von Rewe und die herangezogenen Umwelt-Aspekte sind wirklich enttäuschend. Wir akzeptieren, dass Unternehmen versuchen, Geld zu sparen, aber diese Aussagen können von Verbrauchern missverstanden werden und sind zudem auch äußerst schädlich für eine Branche, in der mehr als 640.000 Menschen in 7.400 Unternehmen in ganz Europa beschäftigt sind."