Digitale Plattformen sind die Gewinner der Pandemie 

05.01.2022 Mittlerweile bietet jedes zweite deutsche Unternehmen sein Portfolio auf digitalen Plattformen an - ein Wachstum um 14 Prozentpunkte.

(chart: Tata Consulting)

Dieses Jahreswachstum zeigt eindeutig: Online-Marktplätze wie Ebay oder Amazon sind die Gewinner der Corona-Krise. Dies ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie von Bitkom Research und dem IT-Dienstleister Tata Consultancy Services unter 951 Unternehmen in Deutschland.Der digitale Wandel hat aber noch weitere Auswirkungen: Zwei Drittel der befragten Unternehmen (65 Prozent) optimieren ihr bestehendes Portfolio (+4 PP zum Vorjahr). Jede zweite Firma (52 Prozent, +5 PP zum Vorjahr) entwickelt neue Produkte und Dienstleistungen. Währenddessen stellen 16 Prozent veraltete Produkte und Dienstleistungen aufgrund der Digitalisierung ein (+4 PP zum Vorjahr). Nur jedes neunte Unternehmen (11 Prozent, -2 PP zum Vorjahr) gibt an, keinerlei Auswirkungen der Digitalisierung auf das eigene Angebot zu spüren. 2016 waren es noch fast doppelt so viele (21 Prozent).