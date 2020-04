Wirtschaft: Digitalisierung beweist sich als Motor in der Krise

IT-Unternehmen sind der Motor in der aktuellen Krise und halten die deutsche Wirtschaft am Laufen - diese Meinung teilt auch ein Großteil der Bevölkerung. In einer von Eco-Verband beauftragten repräsentativen Umfrage sind knapp 70 Prozent der Befragten der Auffassung, dass es die deutsche Wirtschaft in der aktuellen Krise ohne digitale Technologien noch stärker getroffen hätte.Besonders der Bedarf an digitalen Arbeitstools ist in der Krise deutlich gestiegen: So gab rund ein Viertel (26 Prozent) der Befragten an, aktuell stärker auf Online-Tools zum digitalen Arbeiten zurückzugreifen. Ebenfalls 26 Prozent nutzen häufiger soziale Medien. Über 20 Prozent der Befragten gibt an, häufiger als vorher online einzukaufen."Die Digitalbranche ist in der aktuellen Krise sicher zunächst besser aufgestellt als andere Branchen", sagt Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme . "Klar ist aber auch, Digitalunternehmen funktionieren auch nur in einem funktionierenden Ökosystem mit starken Anwenderindustrien und Onlinemärkten, bricht dieses Ökosystem als Folge einer weltweiten Wirtschaftskrise ganz oder teilweise ein, wird dies auch an der Digitalbranche nicht spurlos vorbeigehen", so Süme.