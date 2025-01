Retourenquoten: Diese Produkte gehen am häufigsten zurück

Onlinehandel

Top 10 der meist retournierten Weihnachtsartikel

Smartphone

Smartwatch

Notebook

Monitor

Kopfhörer

Mainboard

RAM

Grafikkarte

Spielzeugfigur

Tablet

Mode-Artikel sorgten bei dem Onlinehändler Galaxus für die höchste Retourenquote über das gesamte Jahr 2024 betrachtet. Vergangenes Jahr kamen die meisten Schuhe, Blusen und Jacken im April zurück: Die Kundschaft retournierte 14 Prozent der gekauften Mode-Artikel - so viele wie in keinem anderen Monat und in keiner anderen Produktkategorie.Zwischen fünf bis acht Prozent beträgt die Reourenquote bei Produkten aus den Segmenten "Baumarkt + Garten", "Handys", "Wohnen", "IT", "Sportartikel" und "Unterhaltungselektronik". Für Waren aus den Bereichen "Haushalt", "Spielzeug" und "Baby + Eltern" meldet Galaxus eine Retorenquote von drei bis fünf Prozent. Am seltensten retourniert die Kundschaft "Beauty-Produkte" und "Haushalts-Artikel" (weniger als drei Prozent).Als häufigsten Grund für die Rückgabe geben Kundinnen und Kunden an, dass das bestellte Produkt zu klein oder zu gross ist - dabei handelt es sich vor allem um Kleider und Schuhe. Knapp 20 Prozent der Rücksendungen erfolgen, weil das Produkt nicht den Erwartungen entspricht. Und über 40 Prozent der Kundschaft gibt andere Gründe an, wie "falsch bestellt", "Produkt wird nicht mehr benötigt" oder "Produkt ist nicht kompatibel".Smartphones, Smartwatches und Notebooks sind die Retouren-Spitzenreiter seit Heiligabend (Retourenzeitraum vom 24.12.2024 - 5.1.2025). Insgesamt sind neun von zehn der am häufigsten retournierten Weihnachtsrodukte Elektronikartikel: