Jugendliche in Deutschland fürchten Ende der Wohlstandsjahre

22.11.2022 - Die junge Generation in Deutschland leidet unter der Last vieler Krisen: Coronapandemie, Klimakrise, Krieg und Inflation ängstigen die jungen Menschen und hinterlassen Spuren in ihrer Psyche. Ihr Blick in die Zukunft ist pessimistischer als noch vor einem halben Jahr. Viele gehen davon aus, dass die Wohlstandsjahre in Deutschland vorbei sind.