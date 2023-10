Laut gegen Nazis erwirbt Markenrechte an ultrarechten T-Shirt-Codes

Baby-Strampler mit "I love Htlr"-Aufdruck, "VTRLND"-Pullis oder "HKNKRZ"-T-Shirts: alles zu kaufen in Online-Shops der rechten Szene. Um solche Geschäfte zu stören, hat der MAX-Award-Gewinner, der Verein Laut gegen Nazis , der auch den Anti-Hass-Bot H.A.N.S. auf WhatsApp aufgesetzt hat, das Markenrecht an "VTRLND" erworben. Weitere Aktivitäten dieser Art sollen folgen. Laut gegen Nazis will über Abmahnungen das Geschäft mit solchen Produkten stören. Die ersten sind bereits verschickt worden.Die Idee dazu stammt von der Werbeagentur Jung von Matt . Bei vielen Neonazi-Märschen sind T-Shirts und Pullover mit solchen Aufdrucken zu sehen, was laut Jörn Menge von Laut gegen Nazis die Gefahr berge, dass die Begriffe auf Umwegen wieder gesellschaftsfähig werden. Das Weglassen von Vokalen bei Eigennamen wurde zuerst in der Digitalbranche eingesetzt und setzte sich schnell als Trend für Namen von neuen Produkten und Geschäften aller Art durch.Laut Anwalt Niklas Plutte können die Markenrechte an Szene-Codes dann gesichert werden, wenn sie eindeutig von anderen unterscheidbar sind. Der Besitz daran ermögliche es dem Inhaber, eine anderweitige, unerlaubte Nutzung fünf Jahre lang abzumahnen.