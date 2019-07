Ein Drittel der EU-Unternehmen nicht DSGVO-konform

Auswirkungen der DSGVO auf Europas Wirtschaft laut RSM-Studie

Besserer Umgang mit Kunden-Daten: 73 Prozent



Höhere Investitionen in Cybersicherheit: 62 Prozent



Neue, innovative Datennutzung: 58 Prozent



Gefühlt besserer Schutz vor Cyberkriminalität: 51 Prozent



Der Aufwand für Compliance hat das Wachstum gebremst: 37 Prozent



Compliance hat die Effizienz unseres Geschäfts gesteigert : 31 Prozent



DSGVO erschwert unsere Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Unternehmen: 28 Prozent

Obwohl die DSGVO bereits vor mehr als einem Jahr in Kraft getreten ist und trotz drohender Geldbußen durch die Regulierungsbehörden halten nach eigenen Angaben nur 57 Prozent der Unternehmen die Regeln der DSGVO ein. 13 Prozent sind sich unsicher. Die Ursachen sind laut der RSM -Studie offenbar vielschichtig. Mittelständische Unternehmen haben demnach Verständnis-Schwierigkeiten mit einer ganzen Reihe von Bereichen, die unter die Verordnung fallen. So geben mehr als ein Drittel (38 Prozent) der noch immer gegen die DSGVO verstoßenden Unternehmen an nicht zu verstehen, wann die Zustimmung zur Aufbewahrung und Verarbeitung von Daten erforderlich ist. 35 Prozent sind unsicher, wie sie die Verwendung personenbezogener Daten durch ihre Mitarbeiter überwachen sollen. 34 Prozent kennen nicht die erforderlichen Verfahren, um sicherzustellen, dass die Verträge mit Drittanbietern konform sind.Trotz der mangelhaften Einhaltung der neuen Datenschutzregelungen beginnt sich die DSGVO positiv auf die Cybersicherheit in der EU auszuwirken. 62 Prozent haben ihre Investitionen in diesem Bereich erhöht. Fast drei Viertel (73 Prozent) der EU-Unternehmen geben an, dass die DSGVO sie dazu motiviert hat, den Umgang mit Kundendaten zu verbessern. Allerdings: 21 Prozent der Unternehmen verfügen bislang über keine eigene Cybersicherheitsstrategie.