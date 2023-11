Plus 12 Prozent: KonsumentInnen an Black Friday überraschend ausgabefreudig

Konsumlaune

Weltweit verkauften Retailer und Markenhersteller im Schnitt 12,3 Prozent mehr Produkte als noch 2022; der organische Traffic auf ihre Produktdetailseiten stieg um 10,7 Prozent.





Die APAC-Region verzeichnete mit einem Plus von 25,5 Prozent bei den Verkäufen und von 13,6 Prozent beim organischen Traffic die höchsten Zugewinne. Aber auch die Länder in Amerika (+9,8 Prozent Sales / +11,7 Prozent Traffic) und der EMEA-Region (+6,4 Prozent Sales / +7,5 Prozent Traffic) konnten im Jahresvergleich deutlich zulegen.





Deutschland profitierte im europäischen Vergleich mit einem Plus von 12 Prozent bei den Sales und sogar 15 Prozent beim organischen Traffic besonders stark. Aber auch Frankreich (+7 Prozent Sales / +5 Prozent Traffic) und das Vereinigte Königreich (+5 Prozent Sales / +2 Prozent Traffic) konnten deutliche Zugewinne verzeichnen.





In den USA, dem Mutterland des Black Friday, stiegen die Transaktionen um 9 Prozent und der Traffic um 11 Prozent.





Im Vergleich zum Durchschnitt des Oktobers 2023 besuchten Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland Produktdetailseiten am Black Friday fast doppelt so häufig (+94 Prozent) und schlossen dabei 222 Prozent mehr Transaktionen ab.





Der positive Trend spiegelt sich in allen Produktgruppen wider. Bei Mode- und Luxusartikeln lag das Plus an Transaktionen weltweit im Vergleich zum Vorjahr mit 17,6 Prozent besonders hoch; die Bereiche Verbrauchsgüter und Home & Garden folgen mit 14,6 Prozent beziehungsweise 9,7 Prozent mehr Sales.

Trotz weiter angespannter Wirtschaftslage kauften auch KonsumentInnen in der EMEA-Region durchschnittlich 6,4 Prozent mehr ein als noch 2022. Bemerkenswert: In Deutschland war die Konsumlaune mit einem Plus von 12 Prozent im Jahresvergleich dabei besonders groß. Verglichen mit den durchschnittlichen Transaktionen im Oktober 2023 lag die Anzahl der Abverkäufe am Black Friday hierzulande um 222 Prozent höher. Produktdetailseiten wurden dabei fast doppelt so häufig aufgerufen wie im Oktober (+94 Prozent organischer Traffic). Dies ergab eine Analyse des organischen Traffics und der abgeschlossenen Verkäufe von über 1,5 Milliarden Transaktionen bei über 7.200 Retailern und Markenherstellern durch das Commerce Media Unternehmen Criteo Hier die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:Die guten Zahlen sorgten auch beim Criteo-Management für Erleichterung. "Auf Grund der weiter angespannten Wirtschaftslage waren die Erwartungen an den Black Friday gemischt. Die positiven Ergebnisse unserer Analyse zeigen jedoch, dass wettbewerbsfähige Angebote nach wie vor der beste Weg sind, um die Herzen und Geldbörsen der Konsumentinnen und Konsumenten zu erobern", kommentierte Corinna Hohenleitner , Director Activation Central Europe bei Criteo. "Retailer sollten jetzt nicht nachlassen und bis Jahresende weiter attraktive Angebote bereitstellen, um nach guten Deals suchende Shopperinnen und Shopper zu weiteren Einkäufen anzuregen. Mit dieser Strategie können Retailer und Markenhersteller zudem nicht nur neue Käuferinnen und Käufer für sich gewinnen, sondern diese darüber hinaus auch langfristig an sich binden."