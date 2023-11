Mehr als die Hälfte der Deutschen kauft am Black Friday ein

E-Commerce

Aktionstage vor Weihnachten triggern mehr als die Hälfte aller Deutschen

Kostenlose Lieferung und eine schnelle Rückerstattung bilden entscheidende Kaufimpulse

Drei Viertel aller deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, dass sie einen Artikel eher kaufen, wenn Händler in der Lage sind, den Kaufpreis im Falle einer Rücksendung schnell zu erstatten.Dies ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie des Fintech-Unternehmens Tink . Als eine der führenden Plattformen für Bezahldienste und Datenanreicherung hat Tink im Rahmen der Studie über 1.000 deutsche Verbraucher befragt. Der Umgang mit Retouren und Rückerstattungen stellt damit für Händler einen entscheidenden Faktor dar, um ein positives Einkaufserlebnis bei Shopping-Events wie dem Black Friday, dem Vorweihnachtsgeschäft oder dem Schlussverkauf nach den Feiertagen zu gewährleisten.Die Studie von Tink zeigt, dass Aktionstage in der Vorweihnachtszeit wichtig für das Geschäft der Online-Händler sind. Denn mehr als die Hälfte der befragten Deutschen (54 Prozent) warten auf Tage wie den Black Friday, um reduzierte Artikel für Weihnachten zu kaufen.Zudem geben fast 80 Prozent (79 Prozent) der befragten Konsumenten an, dass sie bevorzugt im Schlussverkauf einkaufen, um Geld zu sparen. Vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen kommen die Aktionstage im Weihnachtsgeschäft gut an. So gaben 72 Prozent der Befragten an, die Angebote an diesen Tagen zu nutzen.Darüber hinaus gaben 85 Prozent der Befragten an, dass die kostenlose Lieferung durch den Händler ihre Kaufmotivation erhöht. Die Ergebnisse zeigen, dass das Vorweihnachtsgeschäft für Online-Händler geschäftskritisch ist und einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Für die Verbraucher wird ein reibungsloser Rückerstattungs- und Retourenprozess immer wichtiger.Die Verbraucherumfrage wurde im Oktober 2023 von OpinionWay im Auftrag von Tink durchgeführt und richtete sich an 1.000 deutsche Verbraucher im Alter von über 18 Jahren.