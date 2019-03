E-Commerce: 5 Strategien für den Markteintritt in Asien

Bild: Alibaba Group

Social Commerce und Inbound-Marketing: Die Omnipräsenz und einfachen Shoppingfunktionen in WeChat , machen das System beispielsweise in China zur zentralen Kommunikationsplattform für die Ansprache von Konsumenten in Asien. Ebenfalls weit verbreitet ist Affiliate Marketing, eine Methode, die sich von Deutschland aus aufsetzen und steuern lässt. Entscheidend ist natürlich, jeweils in der richtigen Sprache zu kommunizieren, um Vertrauen zu schaffen.

Länderspezifische Social Media: Eine Nutzung der wichtigsten Social-Networks in jedem Land ist absolute Pflicht, um die Markenbekanntheit durch Word-of-Mouth anzutreiben. Dazu gehören in Korea beispielsweise KakaoStory , Naver und Daum . In China sind Baidu und WeChat am wichtigsten. Facebook und Google haben in beiden Ländern kaum signifikante Reichweite.

Content und Influencer: Wie auch in Europa reagieren Verbraucher in Asien und besonders in Korea und China sehr gut auf relevanten Content und Produktvorstellungen durch regional bekannte Influencer.

Feiertage: Singles' Day, Chinese New Year oder die australische Click Frenzy sind wichtige Anlässe, um Konsumenten mit besonderen Angeboten anzusprechen. Diese und andere relevante Shopping-Events sollten unbedingt für Sonderaktionen eingeplant werden.

Mobile und Desktop: Asien ist bereits heute eine Mobile-First-Region, daher müssen die mobilen Kanäle hier besondere Beachtung finden. Dennoch finden die meisten Kaufprozesse geräteübergreifend statt, weshalb sowohl die mobile Präsenz als auch der Desktop-Webauftritt sehr gut und im Zusammenspiel funktionieren müssen.

Allein in den Städten Chinas leben fast so viele Menschen (300 Millionen) wie insgesamt in den USA (321 Millionen). Südostasien kommt auf 630 Millionen Menschen. "Europäische Produkte finden in Asien großen Anklang", erklärt Stefan Bernauer , Director DACH bei Rakuten Marketing . "Allein von den Chinesen, der größten Konsumentengruppe in Asien, interessieren sich zwei Drittel für Produkte aus Deutschland und europäischen Nachbarländern."Dabei umfasst die so genannte APAC-Region viele Länder und Sprachen und dadurch auch stark variierende Verbraucherbedürfnisse, Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Zudem befindet sich jedes Land in einer anderen Wachstumsphase, die jeweils eine marktspezifische Herangehensweise erfordert. Den Fokus sollten deutsche Unternehmen auf Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea und China legen, rät Bernauer. "Diese Länder bieten die größte Gelegenheit für deutsche Unternehmen, denn eine junge Bevölkerung mit steigendem Einkommen zeigt starkes Interesse an Mode, Reisen und Luxusgütern. Bei der Produktauswahl ist ihnen Authentizität sehr wichtig. Zudem sind sie erfahren im Online-Shopping und achten besonders auf den Preis."Trotz der länderspezifischen Anforderungen gibt es fünf Marketingstrategien für deutsche Unternehmen in Asien: