"Illegale Geschäftspraxis": Amazon droht Milliardenstrafe durch EU 

Die EU-Kommission wird gegen den Onlinehändler Amazon wegen unlauterer Geschäftspraktiken vorgehen. Konkret wirft die Kommission vor, "durch Verfälschung des Wettbewerbs auf Online-Einzelhandelsmärkten gegen die EU-Kartellvorschriften" zu verstoßen. Dies geschehe, indem Amazon die Handelsdaten unabhängiger Verkäufer, die auf dem Marketplace auftreten, systematisch zu eigenen Zwecken im Einzelhandelsgeschäft nutzt. Diese Praxis stuft die EU-Kommission nun als unfair ein. Auch iBusiness hat schon vor geraumer Zeit auf diese unfaire Praxis hingewiesen (siehe iBusiness: "Zerschlagt Amazon" - Wie die Granularisierung des Einkaufs alle Verkaufskanäle beeinflusst Amazon kann sich jetzt zu der Beschwerde und den Vorwürfen der EU äußern. Halten die Wettbewerbshüter jedoch an ihrer Einschätzung fest, droht Amazon eine milliardenschwere Strafzahlung. Unternehmen, die gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU verstoßen, riskieren Geldbußen in Höhe von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes. Die Erlöse von Amazon beliefen sich 2019 auf rund 280,5 Milliarden US-Dollar.Der aktuellen Entscheidung ist eine seit Juli 2019 andauernde Untersuchung wegen möglicherweise illegaler Geschäftspraktiken vorausgegangen. Dabei wurde insbesondere untersucht, ob der Konzern auf unfaire Weise mit Händlern konkurriert, die Amazons Marketplace nutzen. Der Interessenskonflikt erklärt sich aus dem Umstand, dass Amazon nicht nur selbst als Einzelhändler Waren verkauft, sondern seine Plattform auch anderen Händlern zur Verfügung stellt.Durch den Marketplace stünden den Mitarbeitern von Amazons Einzelhandelsgeschäfts große Mengen nicht-öffentlicher Verkäuferdaten zur Verfügung, hieß es von der Kommission. Diese würden direkt in die automatisierten Systeme des Geschäfts fließen, wo sie aggregiert und genutzt würden, um Endkundenangebote und strategische Geschäftsentscheidungen von Amazon auszutarieren. Dies sei zum Nachteil der anderen Verkäufer auf dem Marktplatz.