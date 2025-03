Deutsche Unternehmen zweifeln an ihrer Datenschutz-Compliance

DSGVO

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Eine aktuelle Umfrage des europäischen Privacy-Tech-Anbieters Usercentrics unter 600 Unternehmen aus Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien zeigt, dass trotz wachsender Bedeutung von Datenschutzthemen lediglich 35 Prozent der Unternehmen angeben, vollständig von ihrer Compliance überzeugt zu sein.Das größte Vertrauen in ihre Datenschutz-Compliance haben Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Softwareindustrie. Besonders unsicher sind hingegen Unternehmen aus der Landwirtschaft, dem öffentlichen Sektor und gemeinnützigen Organisationen. Die größten Herausforderungen um Compliance sicherzustellen sind laut den Befragten unklare gesetzliche Vorgaben (49 Prozent), fehlende interne Ressourcen zur Umsetzung (33 Prozent) sowie die Komplexität bei der Aktualisierung von Tracking-Technologien (33 Prozent).Die Umfrage zeigt zudem, dass kleine und große Unternehmen unterschiedliche Gründe haben, sich an Datenschutzgesetze zu halten. Kleine Firmen haben vor allem Angst vor Strafen durch Behörden (41 Prozent), während große Unternehmen in erster Linie den Verlust des Verbrauchervertrauens (42 Prozent) und Schäden für ihr Image (39 Prozent) fürchten.