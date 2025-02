HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Derzeit liegen eher kleine und schlanke Lösungen im Trend.

Tausendmal totgesagt, tausendmal überlebt: Auch in Zeiten von WhatsApp, Instagram und Co. gehören EMail-Newsletter zu den erfolgreichsten Marketing-Werkzeugen überhaupt. Die Balance zwischen Push und Pull (der Marketer bestimmt den Versandzeitpunkt, der Empfänger den Lesezeitpunkt) ist so magisch, dass das Aufkommen an Mails seit Jahren kontinuierlich steigt, obwohl der Anteil der persönlichen Nachrichten stetig sinkt. Der E-Mail wird offenbar verziehen, dass sie fast immer etwas formell, geschäftlich und oft werblich ist. So ist es kein Wunder, dass inzwischen me