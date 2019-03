EU-Kommission verhängt Milliardenstrafe gegen Google. Ein Best of.

Bild: EU-Kommission Darstellung der EU-Kommission von Googles wettbewerbswidrigem Einfluss bei Anzeigen mit Adsense for Search

ab 2006 Publishern temporär verboten, Anzeigen von Google-Mitbewerbern auf ihren internen Suchergebnisseiten auszuspielen



ab 2009 diese Klausel leicht aufgeweicht, indem aus einem totalen Konkurrenz-Verbot der Zwang für eine Premium-Platzierung der Google-Ads gemacht wurde



ab 2009 Publisher verpflichtet, Google schriftlich um Erlaubnis zu ersuchen, wann immer sie die Darstellung der Ads von Google-Konkurrenten verändern wollten.

Strafen gegen Google seit 2017 Datum Strafe Grund Juni 2017 2,42 Milliarden Euro Bevorzugung des eigenen Produktvergleichsdienstes bei Shoppingsuchen iBusiness-Bericht dazu Juli 2018 4,34 Milliarden Euro Illegale Praktiken, die eine Bevorzugung von Google-Anwendungen im Mobiltelefon-Betriebssystem Android sicherstellen sollten iBusiness-Bericht dazu März 2019 1,49 Milliarden Euro Missbrauch der Vormachtstellung bei der Monetarisierung interner Suchergebnisse Insgesamt 8,25 Milliarden Euro

Konkret geht es um das Google-Produkt Adsense for Search . Das ist quasi eine Adwords-Variante für Webseiten-interne Suchen. Internetseitenbetreiber können die Google-Such-Engine für interne Suchen auf der Homepage implementieren und dann auch noch eine Monetarisierung vornehmen, indem sie via Anzeigen aus dem Google-Netzwerk in die Ergebnisse der internen Suche einspeisen. Genau hier setzt die Strafe an: Google habe den Webseitenbetreibern zu starke Restriktionen auferlegt.Die EU argumentiert: Konkurrenten wie etwa Microsoft hätten logischerweise nicht die Chance, Anzeigen in den Google Suchergebnisseiten zu verkaufen. Demnach blieben der Google-Konkurrenz nur Drittseiten zum Anzeigen-Verkauf (wie etwa die via 'Adsense for Search' monetarisierten internen Suchergebnisseiten). Genau auf diesem Geschäftsfeld aber habe Google einen Marktanteil von bis zu 70 Prozent international und bis zu 90 Prozent in nationalen Märkten erreicht und damit eine Vormachtstellung erobert. Nichtsdestotrotz habe der Konzern...Zum Teil hat Google hier 2016 Änderungen der Bedingungen vorgenommen, so dass die Strafe bereits veränderte Zustände betrifft. Die Knapp 1,5 Milliarden Euro stellen 1,29 Prozent des Google-Umsatzes in 2018 dar.