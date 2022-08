In der Digitalbranche wird das Metaverse als 'Next Big Thing' diskutiert. Und beim Rennen um die lukrativsten Einsatzbereiche werden so manche Anbieter von der Furcht getrieben, den Anschluss an die schöne neue virtuelle Parallelwelt zu verpassen. Deutlich gelassener stehen hingegen die (potenziellen) Nutzer- bzw. Zielgruppen dem Metaverse gegenüber, so ein Ergebnis des neuen W3B Reports 'Megatrend Metaverse: Die Nutzersicht' von Fittkau & Maaß Consulting . Mehr als 4.000 deutsche Internet-Nutzer im Alter ab 18 Jahre wurden im Rahmen dieser Studie internet-repräsentativ zu ihren Kenntnissen und Einstellu