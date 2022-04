Was Unternehmen vom Metaverse erwarten

32 Prozent glauben, dass das Metaverse nur für Technologieunternehmen geeignet ist

31 Prozent glauben, dass das Metaverse nur für Unternehmen geeignet ist, die Produkte verkaufen.

29 Prozent sind der Meinung, dass das Metaverse den Unternehmen vorbehalten ist, die Dienstleistungen anbieten.

In eine neue Technologie zu investieren, kann ebenso riskant wie vielversprechend sein. Unternehmen müssen abwägen, ob sie schnell investieren und sich als First-Mover positionieren oder ob sie lieber abwarten, ob sich die Technologie wirklich durchsetzt. Vor dieser Entscheidung stehen derzeit auch viele Unternehmen, die im Metaversum ein mögliches neues Geschäftsfeld wittern.Die Agentur-Plattform Sortlist hat 200 Unternehmen in Europa und den USA befragt, die bereits in die virtuelle Welt eingetaucht sind, warum sie sich für Investitionen in diese neue Technologie entschieden haben. Die meisten kommen aus den Sektoren IT, Bildung, Finanzen sowie Marketing und Werbung. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten Unternehmen gab an, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen.36 Prozent der Befragten halten das Metaverse generell für "die Zukunft". Auch aus geschäftlicher Sicht sehen viele in der neue digitalen Welt "die Zukunft" (66 Prozent) und eine Technologie "voller Potenzial" (65 Prozent). 26 Prozent der Marken sehen die virtuelle Welt in erster Linie als eine Möglichkeit, Profit zu machen, 18 Prozent der Marken wollen Daten daraus gewinnen und 17 Prozent wollen neue Produkte entwickeln.70 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich das Metaverse in den nächsten fünf Jahren durchsetzen wird. Außerdem glauben 76 Prozent der Unternehmen, dass alle Wirtschaftsbranchen in dieser virtuellen Welt eine Chance haben werden. Obwohl das Metaverse für alle geeignet scheint, lassen sich aus den kumulierten Antworten der befragten Unternehmen einige Sektoren hervorheben:Das Metaverse wird von den Unternehmen als risikoreiche Investition betrachtet, die sich jedoch in naher Zukunft auszahlen kann. 33 Prozent der bereits dort tätigen Unternehmen geben an, dass sie für Metaverse-Projekte etwa 10 bis 20 Prozent ihres Budgets zur Verfügung stellen.Zu den Top-Projekten, in denen Unternehmen innerhalb des Metaverses investieren, zählen Kryptowährungen (18,3 Prozent), NFTs (15,2 Prozent), Arbeitsumgebung und Fernarbeit (13,8 Prozent), Branding und Positionierung (10,3 Prozent) sowie der Kauf von Produkten (9,3 Prozent).Zu dieser virtuellen Welt haben bislang jedoch nur wenige Zugang. Nach Angaben der befragten Unternehmen bestehen die Zielgruppen hauptsächlich aus: Männern (64 Prozent), Unternehmen der höheren Ebene (60 Prozent) sowie der Generation Z (55 Prozent) und Millennials (52 Prozent). 52 Prozent der Unternehmen glauben, dass die Nutzer bereit für das Metaverse sind. Eine zweite Sortlist-Umfrage unter 200 Nutzern und Vermarktern zeigt jedoch, dass 54 Prozent der Nutzer nicht bereit sind, einer virtuellen Welt zu vertrauen.