Kreditstudie: Digitale Versäumnisse bei Banken 

17.09.2020 In der Kommunikation von Banken beherrschen weiter klassische Kanäle wie Telefon, E-Mail oder auch die Website den Alltag. Lediglich 45 Prozent der Kreditinistitute bieten eine mobile App - ein virtuelles Kundengespräch, zum Beispiel via Video- oder Audiokonferenzsysteme, findet sich nur bei 32 Prozent der Geldhäuser.

Komplexere Finanzdienstleistungen kaum digital verfügbar

Wertschöpfungskette oft nur mangelhaft digitalisiert

Das hat Capco herausgefunden, eine Management- und Technologieberatungen mit Fokus auf die Finanzbranche - sie hat den Stand der Digitalisierung im Kreditgeschäft in fünf Kategorien - Kundenerlebnis, Angebot, Wertschöpfungskette, Technologie sowie Zukunft des Kreditgeschäfts - untersucht Auch bei der Nutzung von Daten werden Potentiale nicht voll ausgeschöpft. Verglichen mit den Ergebnissen der Befragung aus dem Jahr 2018, nutzt weiterhin nur knapp über die Hälfte der Banken moderne Auswertungs- oder Analysesysteme, um mehr über ihre Kunden zu erfahren. Kreditnehmer wünschen sich zudem mehr Online-Informationen über den Bearbeitungsstand von beantragten Krediten. Für 90 Prozent der Kunden wäre dies mindestens "wichtig". Doch nur etwa 15 Prozent der Institute sind in der Lage, ihren Kunden diese Online-Transparenz zu bieten.Während das Digitalangebot im Privatkundengeschäft bereits recht verbreitet ist, sind digitale Services für das Firmenkundengeschäft häufig deutlich schlechter ausgebaut. Nur 20 Prozent der Institute bieten zum Beispiel einen Betriebsmittelkredit digital an. Ergänzende Angebote wie das Crowdfunding werden von nur zwei Prozent der befragten Banken angeboten. Erfreulich ist hingegen, dass der Wille zur Kooperation mit Fintech-Partnern gestiegen ist. 62 Prozent der befragten Banken sind bereits Partnerschaften mit Fintechs zur Erweiterung ihres Produktangebotes im Kreditgeschäft eingegangen.Zwar sind sich viele Banken der eigenen Digitalisierungsdefizite entlang ihrer Wertschöpfungskette bewusst, Kooperationen mit Dritten zur Verbesserung bestehen allerdings kaum. Fast die Hälfte der befragten Banken nutzt keine modular aufgebauten Prozessstraßen zur Optimierung ihrer Kreditbearbeitung. Mangelnde Automatisierung wird vor dem Hintergrund steigenden Margendrucks in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld zunehmend zu einem Wettbewerbsnachteil.Nicht einmal die Hälfte der befragten Institute gab an, dass IT-Systeme im Kreditprozess um-fassend integriert sind, sodass Daten nicht mehrfach manuell eingegeben werden müssen. Nur bei 41 Prozent kommt Robotic Process Automation (RPA) entlang der Wertschöpfungskette zum Einsatz. Ganze 29 Prozent gaben an, nicht einmal auf digitale Akten zurückzugreifen. Lediglich ein knappes Drittel nutzt digitale Unterschriften.