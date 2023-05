Versicherungsabschlüsse wandern online

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Unter den 50- bis 64-Jährigen sind es 89 Prozent und selbst jede und jeder Zweite in der Generation ab 65 (50 Prozent) hat schon einmal den Online-Abschluss genutzt. Das sind Ergebnisse einer Befragung von 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom Am häufigsten haben diejenigen, die eine Versicherung online abgeschlossen haben, den Weg über eine Vergleichsplattform wie Check24 oder Verivox gewählt (49 Prozent). Dahinter folgt der Online-Abschluss direkt bei einem Versicherungsunternehmen (42 Prozent), bei einem Versicherungsvertreter oder Makler (36 Prozent), direkt im Online-Shop (30 Prozent) sowie online bei einer Bank (16 Prozent). Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während die Älteren ab 65 am häufigsten den Online-Abschluss direkt bei einem Versicherungsunternehmen wählen (44 Prozent), nutzen die Jüngeren zwischen 16 und 29 vor allem Vergleichsplattformen (65 Prozent).