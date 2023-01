Das werden die wichtigsten CX-Trends bei Versicherungen 2023

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Führungskräfte sehen das Kundenerlebnis bei Schadensfällen als entscheidend für den Erfolg

Fünfundneunzig Prozent der Befragten gaben an, dass das Kundenerlebnis bei der Schadensbearbeitung der Bereich ist, in dem Versicherer die größte Chance haben, Kundenloyalität zu steigern, aber auch das größte Risiko, sie zu verlieren. Darüber hinaus sind 96 Prozent der Befragten der Meinung, dass eine hyper-personalisierte Kommunikation der Schlüssel zu einer effizienteren Schadensbearbeitung und Qualität des Kundenerlebnisses ist. Versicherer nutzen Daten in der Schadensregulierung nicht richtig

95 Prozent der Versicherer sind der Meinung, dass ihre Unternehmen die Daten, die ihnen bereits zur Verfügung stehen, nicht so gut nutzen, wie sie könnten, wenn es um die Personalisierung von Schadensbearbeitung geht. 73 Prozent geben an, dass sie Daten von Drittanbietern nur "mäßig" nutzen, um die Leistung von Schadensbearbeitungen zu steigern, während nur 37 Prozent sagen, dass sie Daten von vernetzten Geräten in "signifikanter" Weise nutzen. Versicherer sagen, dass ein besseres Kundenerlebnis bei der Schadensbearbeitung auf mehr Transparenz beruht

Laut den Ergebnissen der Studie sind 92 Prozent der Versicherer der Meinung, dass eine größere Transparenz in Bezug auf den Schadensprozess dazu beitragen würde, das Vertrauen der Kunden zu stärken. Vor diesem Hintergrund gaben 71 Prozent der Versicherer an, dass sie in den nächsten zwei Jahren die gesamte Kommunikationshistorie ihrer Kunden über ein Kundenportal zugänglich machen wollen. KI-Einsatz in der Schadensregulierung wird in den nächsten zwei Jahren boomen

Den Forschungsergebnissen zufolge nutzen derzeit nur etwa 20 Prozent der Befragten KI, um wichtige Aufgaben der Personalisierung bei der Schadensregulierung zu bewältigen, wie z. B. die Bestimmung des Zeitpunkts für die Aktualisierung von Kundeninformationen, die Orchestrierung von Kanälen und die Bewertung von Inhalten. Diese Zahl wird jedoch innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 65 Prozent ansteigen. Effizienz, Schnelligkeit und Verringerung des Kundenaufwands sind die wichtigsten Prioritäten bei der Bearbeitung von Schadensfällen

Auf die Frage nach den wichtigsten Prioritäten in Bezug auf die Kundenerfahrung bei Schadensfällen waren die Effizienzsteigerung (89 Prozent), die Verkürzung der Abwicklungszeiten (74 Prozent) und die Verringerung des Kundenaufwands (74 Prozent) die drei wichtigsten Ziele, die die meisten Versicherer erreichen wollen.



Was sind die dringendsten Probleme, Bedenken und Trends, die auf dem heutigen Versicherungsmarkt bezüglich Hyper-Personalisierung, Datennutzung und Kundenerwartungen bestehen? Die Studie 'Hyper-Personalisierung in Versicherungsfällen 2022' geht dem nach."Die COVID-19-Pandemie hat die Art und Weise, wie die Versicherungsbranche arbeitet, grundlegend verändert. Vor allem, wenn es um das Kundenerlebnis bei Schadensfallabwicklungen geht", kommentiert James Brown , CEO von Smart Communications und Auftraggeber der Untersuchung. Die Studie beleuchtet die wichtigsten Faktoren, die das Kundenerlebnis bei Schadensfallabwicklungen heute prägen, den Einfluss von Kundengesprächen auf die Gesamt-CX und was Versicherer beachten müssen, um das Vertrauen von Kunden langfristig zu stärken.Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:Die Studie 'Hyper-Personalisierung in Versicherungsfällen 2022' von Smart Communications , die in Zusammenarbeit mit Salesforce durchgeführt wurde, basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage von Insurance Innovators unter 150 Führungskräften aus dem Versicherungswesen in den USA und Großbritannien.