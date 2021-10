Das sind Deutschlands erfolgreichste YouTube-Kanäle 

13.10.2021 Sport-Fans stehen auf den YouTube-Kanal von Red Bull, Musik-Fans lieben Rammstein Official und Gamer und Gamerinnen den YouTuber Paluten. Datenbasis der Analyse sind 2.800 deutschsprachige Kanäle.

Bild: Rammstein Official

Deutschlands erfolgreichste YouTube-Kanäle nach Themenbereichen

Die dpa-Tochter News aktuell und Faktenkontor haben ausgewertet, welche deutschen YouTube-Kanäle in ausgewählten Themenbereichen am erfolgreichsten sind. Für die Auswertung hat Faktenkontor den YouTuber-Relevanzindex entwickelt. Der Index umfasst über 2.800 deutschsprachige Kanäle verschiedenster Themenbereiche. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe insgesamt und pro Video in den letzten 30 Tagen. Zeitpunkt der Datenerhebung war August 2021.