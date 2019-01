Studie: Menschen über 65 teilen mehr Fake News

10.01.2019 Sind Fake News ein Generationen-Problem? Eine Studie der der Universitäten von Princeton und New York nähren diese Sicht. In einer Untersuchung zeigte sich, dass ältere Social-Media-Nutzer eher Fake News teilen als jüngere Anwender. Von 3.500 US-Bürgern, die 2016 an der Studie teilnahmen, teilten im Untersuchungszeitraum 8,5 Prozent mindestens eine Ente bei Facebook. Davon waren 11 Prozent der Teilnehmer über 65, aber nur drei Prozent zwischen 18 und 29, berichtet das US-Magazin The Verge