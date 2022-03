Kaufland erweitert Marktplatz um weitere europäische Länder

Unter dem Titel 'Kaufland Global Marketplace' weitet der Lebensmittel-Retailer Kaufland sein Marktplatzangebot in Europa aus. Ab 2023 können E-Retailer, die bereits eine Registrierung auf dem deutschen Marktplatz haben, ihr Sortiment auch in Tschechien und der Slowakei anbieten. Damit soll ihnen der Verkauf ins Ausland möglichst einfach gemacht werden. Kaufland unterstützt E-Retailer mit verschiedenen Services wie Produktdatenübersetzungen oder Steuerdienstleistungen. Interessierte Handelsunternehmen können sich bereits jetzt vorab für den Verkauf auf Kaufland.cz und Kaufland.sk registrieren. Kaufland erlässt ihnen im Gegenzug für sechs Monate alle Grundgebühren und Verkaufsprovisionen auf beiden Marktplätzen. Zusätzlich erhalten sie ein Werbeguthaben in Höhe von 1.200 Euro."Tschechien und die Slowakei sind ideale Länder, um unsere Online-Expansion zu starten. In diesen Ländern ist Kaufland als Einzelhändler bereits fest positioniert und wird die Onlinemarktplätze mit seiner hohen Markenbekanntheit stärken", kommentiert Rolf Schumann , Vorstandsvorsitzender Digitalisierung der Schwarz Gruppe die Expansion.Im Oktober 2020 hatte die Schwarz Gruppe (Kaufland, Lidl ) den Onlinemarktplatz Real.de von der SCP Group übernommen. Am 14. April 2021 wurde Real auf Kaufland.de integriert. KundInnen hatten zum Start Zugriff auf das Sortiment von rund 7.000 Partnerunternehmen. Derzeit ist Kaufland in acht Ländern mit über 1.350 Filialen vertreten.