Der Marktplatz Kaufland.de ist kurz vor dem Start 

Im Oktober 2020 hatte die Schwarz Gruppe (Kaufland, Lidl) Real.de , einen der größten deutschen Online-Marktplätze, von der SCP Group übernommen. Am 14. April wird Real.de integriert und zu kaufland.de - schon jetzt weist das Website-Logo auf den Wechsel hin. KundInnen haben dann künftig Zugriff auf das Sortiment von rund 7000 Händlern. Kaufland will damit sein Omnichannel-Konzept massiv ausbauen: Auch die 680 stationären Kaufland-Filialen werden mit der Plattform verknüpft.Ziel: Durch die Integration sollen die Filial- und die Online-Welt voneinander profitieren. Der Einzelhändler möchte Kundinnen und Kunden des stationären Handels für die Angebote des Online-Marktplatzes begeistern und die Online-Shoppenden für die Angebote der Filialen. Händlern biete der Marktplatz neben einer größeren Reichweite so auch neue Kundengruppen. Im nächsten Schritt plant das Unternehmen den weiteren Ausbau der Kunden- und Händlerservices.Der Online-Marktplatz bietet über 25 Millionen Artikel in mehr als 5.000 Produktkategorien. Darunter sind über 300.000 Artikel, die von Kaufland direkt vertrieben werden. Zum Sortiment gehören dann künftig auch Kaufland-Eigenmarken wie Switch On, Newcential, Countryside, Spice & Soul, Oyanda, Townland, Kuniboo sowie Hip & Hopps.