Digital-Offensive: Wie es mit Kaufland.de weitergeht 

26.02.2021 Kaufland steigt groß in den Onlinehandel ein und wird ab dem 1. März auf dem bisherigen Online-Marktplatz von Real als neuer Betreiber sichtbar sein. Was der Händler mit dem Multichannel-Konzept plant.

Bild: Kaufland/Schwarz Gruppe

Im Oktober 2020 hat die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) den Online-Marktplatz real.de von der SCP Group übernommen und stärkt so ihr Digitalgeschäft . Mit mehr als 5.000 Händlern gehört die Verkaufsplattform zu den größten in Deutschland. Bis Mitte April soll der Marktplatz real.de vollständig auf kaufland.de integriert sein. Für Rolf Schumann , Vorstand Digitalisierung der Schwarz Gruppe der "Startschuss", um sowohl stationäre Kunden als auch Marktplatz-Kunden vom Multichannel-Konzept zu überzeugen.

"Beide Welten werden sich ergänzen und damit einen echten Mehrwert für alle Kunden schaffen", so Schumann in einer Mitteilung . So sollen ab Mitte April Kunden schneller zwischen den Angeboten des stationären und des Online-Handels wechseln können. Kaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen. Händler profitierten zudem von der größeren Reichweite der Kaufland-Webseite, durch die sie neue Kundengruppen erschließen könnten. "Als nächsten Schritt planen wir den Ausbau der Kunden- und Händlerservices", so Schumann.



Der Online-Marktplatz von Kaufland bietet 25 Millionen Artikel aus über 5.000 Produktkategorien wie Elektronik, Haushalts- und Spielwaren, Möbel, Sportgeräte, Fahrräder oder Autozubehör. Darunter sind über 300.000 Artikel, die von Kaufland direkt vertrieben werden. Kaufland will das Händlernetz weiter vergrößern, zudem soll sich das Angebot aus dem Eigensortiment von Kaufland künftig noch stärker an der Kundennachfrage orientieren und ebenfalls weiter ausgebaut werden.