ECommerce-Offensive: Kaufland übernimmt Marktplatz Real.de

Der Marktplatz soll unter dem Namen Kaufland weitergeführt werden und das bislang weitgehend stationäre Angebot des Handelsriesen ergänzen, wie die Schwarz-Gruppe am Montag mitteilte . Die Supermarktkette betreibt mit Lidl und Kaufland weltweit mehr als 12.000 Filialen und erzielt einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro. Im E-Commerce ist der Konzern jedoch bisher nur wenig präsent und konnte deshalb auch nicht vom Boom für Online-Lebensmittel in der Corona-Krise profitieren. Die ECommerce-Lücke will die Schwarz-Gruppe nun schließen."Real.de ist ein wesentlicher Baustein unseres künftigen Angebots. Die Kombination aus stationärem Geschäft und Online-Handel wird uns zusätzliche Möglichkeiten eröffnen", sagt Rolf Schumann , Vorstand Digitalisierung der Schwarz-Gruppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Der angekündigte Verkauf von real.de ist der nächste Schritt bei der Zerschlagung der Warenhauskette Real . Im Frühjahr hatte der Real-Mutterkonzern Metro den Verkauf der Tochter samt des Digitalgeschäfts an den russischen Finanzinvestor SCP angekündigt. An diesem Donnerstag soll diese Transaktion abgeschlossen werden.