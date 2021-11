Marktplatz Kaufland.de kooperiert mit Shopify 

In den Online-Marktplatz Kaufland.de können nun auch Shopify -Shops eingebunden werden. Die neue Lösung ermöglicht Shopify-Händlern jeglicher Größe eine einfache und schnelle Listung ihrer Artikel auf Kaufland.de. Bei der Gestaltung der Applikation wurde Wert darauf gelegt, dass Händler - vom Produktimport bis zur Bestellabwicklung - in wenigen Schritten automatisiert in das Marktplatzgeschäft von Kaufland.de einsteigen können. Zudem erhalten alle Händler eine persönliche und individuelle Unterstützung durch den Seller-Support von Kaufland.de.Shopify ist eine weltweit führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb, die zahlreiche Tools zum Auf- und Ausbau, Vermarkten und Verwalten eines Geschäfts jeder Größe anbietet. Kaufland.de ist nach eigenen Angaben einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands und bietet ein Sortiment von mehr als 25 Millionen Artikeln aus 5.000 Kategorien sowie vielfältige Marketing-Unterstützung.