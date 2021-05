Social-Media-Analyse: Diese Corona-ExpertInnen sind am beliebtesten 

Drosten auf Twitter, Streeck auf Instagram

Weltweite Impfrate: So schneiden die Corona-Expert:innen ab

Wie präsent Corona-ExpertInnen rund ein Jahr nach dem Ausbruch von Covid-19 auf Twitter und YouTube sind, untersuchte die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) im Rahmen des Masterstudiengangs Strategic Marketing. Dafür ermittelte die Schule rund 90 führende medizinische BeraterInnen jeweils in den EU-Ländern, den zehn Ländern mit den meisten Infektionen sowie den zehn Ländern mit der höchsten Impfrate.Von den untersuchten Plattformen wird eindeutig Twitter favorisiert. Die meisten Fans hat dabei der Franzose Didier Raoult und erreicht trotz umstrittener Thesen mehr Menschen als voriges Jahr (2020: 470.000; 2021: über 806.000 Fans). Dicht darauf folgt der deutsche Virologe Christian Drosten , dessen FollowerInnenschaft sich mehr als verdoppelt hat (2020: 335.000; 2021: ca. 755.000 Fans). Die Reichweite des italienischen Mediziners Roberto Burioni ist von 240.000 auf rund 295.000 Fans gestiegen.Auf Instagram führt der deutsche Virologe Hendrik Streeck mit über 43.000 Fans das Ranking an (2020 folgten ihm 13.600 Personen). Die Plätze zwei und drei belegen weit abgeschlagen der tschechische Epidemiologe Roman Prymula und Marc van Ranst (je ca. 5.500 Abos).Roberto Burioni belegt auf Facebook den ersten Platz (2020: 725.000; 2021: rund 758.000 Abos). Die Beiträge des belgischen Mediziners Marc van Ranst erreichen ca. 96.000 FollowerInnen. Hendrik Streeck schafft es auch in die Top Drei (2020: 23.000 Fans; 2021: ca. 60.000 Fans).Einen YouTube-Kanal hat nur Roberto Burioni: Seine Seite "Medical Facts" zählt fast 27.000 Fans (2020: 28.000, Fans). Fast alle VirologInnen sind jedoch in zahlreichen YouTube-Videos erwähnt. Didier Raoult hat unter den europäischen ExpertInnen die meisten Ergebnisse (knapp 26.000).Auch die VirologInnen der zehn Länder mit den meisten Infektionen favorisieren Twitter. Der brasilianische Corona-Experte Atila Iamarino landet auf dem ersten Platz (ca. 1,2 Millionen Fans). Didier Raoult und Christian Drosten landen ebenfalls in der Top Drei. Deutlich weniger (340.000 Abos) zählt der Account von Chris Whitty , dem Hauptberater der britischen Regierung. Ca. 315.000 FollowerInnen weist der türkische Experte Mehmet Ceyhan vor. Der US-amerikanische Virologe Anthony Fauci besitzt, wie letztes Jahr, kein Twitter-Profil.Auf Instagram sind Atila Iamarino (deutlich über eine Million Fans), Hendrick Streeck und Roberto Burioni führend (knapp 5.000 Fans). Anthony Fauci schafft es mit ca. 600 Follower:innen in die Top Fünf. Sein Profil wird von staatlichen MitarbeiterInnen gepflegt.Nur wenige MedizinerInen dieser Länder nutzen Facebook, darunter der russische Arzt Denis Protsenko (rund 122.000 Fans) und Atila Iamarino (knapp 51.000 Fans). Iamarino besitzt auch einen reichweitenstarken YouTube-Kanal (über 1,5 Millionen Fans). Anthony Fauci erscheint hingegen in den meisten YouTube-Beiträgen (66.000).Auf Twitter liegen unter den VirologInnen der zehn Länder mit der höchsten Impfrate Chris Whitty und die US-amerikanische Virologin Angela Rasmussen (ca. 225.000 Fans) vorn. Der britische Epidemiologe Neil Ferguson (über 136.000 Fans) belegt den dritten Platz.Auf Instagram ist außer Anthony Fauci keine/r der ExpertInnen dieser Länder vertreten. Dies gilt auch für Facebook- und YouTube-Profile. Nach Anthony Fauci zählen die meisten Suchergebnisse auf YouTube Chris Whitty (rund 1.200) und Neil Fergusen (ca. 800).Alexander Zeitelhack , stellvertretender Dekan der BSBI, kommentiert: "Da VirologInnen nach wie vor im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, haben wir uns für eine Neuauflage der Analyse aus dem letzten Jahr entschieden. Viele ExpertInnen haben ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken seitdem stark erweitert. Twitter ist bei den MedizinerInnen weiterhin am beliebtesten, jedoch zeigt die Analyse, dass die meisten BeraterInnen stärker durch die Medien kommunizieren als über eigene Plattformen."