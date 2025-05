Social Media: Samy kauft Intermate

M&A

Im Gegenzug zu der Akquisition durch Samy übernehmen die Intermate-Gründer Anteile an dem spanischen Agentur-Netzwerk."Die Partnerschaft mit Samy ist ein Meilenstein für uns. Gemeinsam werden wir zu einem globalen Social Powerhouse, das weiterhin zu 100 Prozent auf unsere Social-DNA setzt", erklärt Philip Papendieck , Geschäftsführer von Intermate. "Mit dem Zusammenschluss, können wir unsere Expertise und unser Wissen mit gleichgesinnten ExpertInnen weltweit teilen. Samy hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Top-Talente langfristig zu binden und Agenturen auf globaler Ebene zu vernetzen."Juan Andrés Elhazaz , CEO von Samy Alliance, meint: "Seit unserer Gründung, 2012 bei Samy und 2015 bei Intermate, teilen beide Unternehmen die gleiche Ambition: die Führung und Gestaltung der Social-Media-Kommunikation mit den mutigsten Marken. Wir haben uns stets als Pioniere verstanden, die den Status quo herausfordern und Marken dabei helfen, auf authentischere, kreativere und wirkungsvollere Weise mit Menschen in Verbindung zu treten. Gemeinsam sind wir bereit, die Weiterentwicklung der Kommunikation anzuführen und die Zukunft des Social-Media-Marketings weltweit zu gestalten."Im Zuge dieser Partnerschaft endet die Zusammenarbeit mit Intermates bisherigen Investor ECM , die unter anderem die Akquisition der Full Funnel Performance-Agentur Advertace ermöglicht hatte. Mit Bridgepoint , dem Mehrheitseigner der Samy Alliance, hat Intermate nun einen der weltweit führenden Wachstumsinvestoren an Bord mit 75 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital und einer starken Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien.Durch den Zusammenschluss entsteht eines der weltweit größten unabhängigen Agenturnetzwerke für Social- und Influencer-Marketing mit über 800 Mitarbeitenden in 15 Ländern.