E-Learning: Bahn repariert Züge mit AR

iBusiness stellte bereits vor knapp zwei Jahren fest , dass "Augmented Reality im Learning, anders als (im) Advertising oder Couponing, sinnvolle Anwendungsfelder gefunden hat. Etwa in der Ausbildung an komplexen Maschinen, die ein Lehrling zuvor noch nie bedient hat und die ihm dann von einer Augmented-Reality-App plastisch erklärt werden. Aktuell geht die Reise hier jedoch einen Schritt weiter in Richtung virtueller Welten: Man kann etwa in virtuellen Hallen virtuelle Druckmaschinen bedienen - anschließend sieht man sich in der Aufzeichnung selbst zu, wie man als Avatar die Maschine zusammensetzt und analysiert Fehler." Damit lässt sich AR als Tool in Reparatur-Szenarien als Übergangstechnologie sehen.