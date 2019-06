Lernplattform bekommt 3D-Avatar

3D Assisted Learning ist eine neuartige Methode für interaktives Lernen und Training, bei der ein virtueller 3D-Assistent - ein Avatar - in verschiedene dreidimensionale Trainingsszenarien integriert ist. Plattform und Schulungen sind vollständig cloudbasiert und laufen im Browser. Die interaktiven Trainings lassen sich per PC, Smartphone oder Tablet abrufen und sind rund um die Uhr verfügbar.Mit dem Virtual Trainer sollen kleine und mittelständische Unternehmen einfach zu implementierende und genau auf ihren Bedarf zugeschnittene Schulungen kostengünstig realisieren können. Etwa die gesetzlich vorgeschriebenen Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit, Brandschutz, Hygiene, Energie und Umwelt- wie auch beliebig andere Schulungsthemen - lassen sich mit dem Virtual Trainer kosteneffektiv umsetzen, verspricht der Anbieter.Anstelle eines realen Menschen übernimmt die Schulung hier ein Trainer-Avatar. Dieser präsentiert die Inhalte in Sprache, Animation, mit bildlicher und textlicher Unterstützung - analog einer realen Präsentation. Interessant dabei: Beim Virtual Trainer handelt es sich nicht um einen vorgefertigten, ablaufenden Film, sondern um eine jederzeit interaktiv handelnde virtuelle Persönlichkeit. Charamel verspricht, dass die Schulungen äußerst lebendig sowie nachhaltig sind und sich die Lehrstoffe nachweisbar besser und schneller einprägen.Die Schulungen lassen sich in 30 Sprachen anlegen. Für jeden Mitarbeiter, der eine Schulung abruft, wird eine individueller Login-ID angelegt, und nur das Unternehmen selbst weiß, welcher Person diese ID gehört. Mit Hilfe der Login-ID kann der Mitarbeiter die Schulung abrufen - egal, ob im Unternehmen, im Homeoffice oder unterwegs. Im Anschluss erhält der Unternehmer die Dokumentation zur Teilnahme. Sämtliche betriebsinternen Informationen verbleiben stets und ausschließlich im Unternehmen.