Adtech-Firma Sizmek ist pleite

Das von dem Deutschen Mark Grether geführte Unternehmen Sizmek hat am vergangenen Freitag in New York acht Insolvenzanträge nach Chapter 11 des amerikanischen Insolvenzrechtes gestellt, berichtet das Werbefachblatt wuv.de . Dem Bericht zufolge belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 100 bis 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen will jedoch "den normalen Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen", was nach US-Recht möglich ist.Sizmek hatte erst Ende 2017 die Adtech-Firma Rocket Fuel für 145 Millionen Euro übernommen und betreibt nach eigenen Angaben in mehr als 70 Ländern eine Demand Side Platform (DSP) für programmatisch gehandelte Werbung.