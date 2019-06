Ebay startet zum Jubiläum neue Services

Bild: Ebay Szene aus dem Spot von Ebay.

Vor zwanzig Jahren startete Ebay seine Verkaufsplattform in Deutschland. Heute wird sie von 18 Millionen Käufern und rund 3,3 Millionen Verkäufern genutzt. Sein Jubiläum feiert Ebay mit einer Kampagne und neuen Services für Nutzern und Händlern. Dazu gehören eine neue Bildersuche, die Shopping-Plattform Catch für "Young Value Shopper", der Logistik-Service Ebay Fulfillment, der Händlern die Zustellung am nächsten Tag für Kundenbestellungen bis 18 Uhr ermöglicht, sowie neue Angebote für Ebay Plus-Mitglieder.Neu ist auch der Shopping-Bereich Ebay EveryDay , der versandkostenfreie Lieferung von Alltagsprodukten anbietet. Auch im Bereich Payment tut sich was: Im April kündigte Ebay an, seine neue Zahlungsabwicklung auf die Ebay-Plattform in Deutschland auszuweiten. So will der Verkaufspionier mehr Kunden gewinnen und sich gegen Amazon in Stellung bringen. Was Handelsexperten zu den Erfolgsaussichten sagen, hat das Handelsblatt abgefragt.Von der einstigen Aktionsplattform entwickelte sich Ebay in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zum Handelsmarktplatz. Die gewerblichen Verkäufer haben auf Ebay in den vergangenen 20 Jahren mehr als 3,2 Milliarden Artikel verkauft und erzielten mit Verkäufen ins Ausland einen Umsatz von rund 13 Milliarden Euro. Im Jahr 2018 schafften laut Ebay mehr als 1.000 Verkäufer einen Umsatz von mehr als einer Million Euro, 41 von ihnen waren bereits seit 1999 auf der Plattform aktiv. 89 Prozent des Handelsvolumens bei Ebay werden heute über Festpreis-Verkäufe erzielt, 79 Prozent der verkauften Artikel sind Neuware. Die Geschichten von Händlern erzählt Ebay zum Jubiläum unter Händler-Republik . Die Kampagne und der Jubiläumsspot stammen von Jung von Matt/Spree