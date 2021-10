Post-Lockdown: Neue Zuschauergewohnheiten werden zur Routine 

Streaming ist auf dem Vormarsch

Sportsommer bringt lineares TV nach vorne

Werbegestütztes Video-on-Demand macht deutlichen Sprung

Die Streaming-Gewohnheiten, die durch die Pandemie entstanden sind, sind für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zur Routine geworden. Auch nach den Lockdowns verbringen die Deutschen deutlich mehr Zeit mit gestreamten Inhalten. Dies ist eine Erkenntnis aus dem neuen 'Behind the Screens'-Report von Samsung Ads Europa , für den die Werbeplattform von Samsung Electronics die Erkenntnisse von Millionen von Samsung Smart TV-Geräten in den EU5-Ländern (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien) ausgewertet hat. Die von Anfang 2020 bis Mitte 2021 erhobenen Daten seien repräsentativ für alle TV-Nutzer in den einzelnen Ländern und wurden von Kantar ComTech TV-Daten verifiziert.Im Jahr 2020 lag demnach die Zeit, die mit Streaming verbracht wurde, mit den linearen TV-Minuten auf Samsung Smart TVs in Deutschland fast gleichauf. Streaming liegt mit durchschnittlich zwei Stunden 5 Minuten durchschnittlicher täglicher Nutzung knapp vor der linearen Nutzung, die durchschnittlich zwei Stunden und 1 Minute am Tag beträgt. In einigen Monaten hatte Streaming sogar die Nase vorn.Durch den Lockdown und die Pandemie befeuert, gibt es laut den Studienautoren Anzeichen dafür, dass Streaming eine Gewohnheit ist, die sich in dem Samsung Smart TV-Umfeld etablieren wird - obwohl sich der Abstand zwischen Streaming und linearem Fernsehen seit 2020 verringert hat. Im ersten Halbjahr 2021 konsumierten die Samsung-NutzerInnen in Deutschland pro Tag 6 Minuten mehr an gestreamten Inhalten als an linearen.Lineares Fernsehen ist jedoch nach wie vor ein Publikumsmagnet für Live-Sportereignisse. Dank des Sportsommers 2021 mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen konnte lineares Fernsehen in Europa zum ersten Mal seit März 2020 vor Streaming landen. Im deutschen Markt liegt der lineare TV-Konsum insgesamt 12 Prozent über dem EU5-Durchschnitt. Neben den Sportgroßereignissen lässt sich dies vor allem auf die erhöhten Zuschauerzahlen während der Weihnachtszeit und im ersten Quartal 2021 zurückführen. In Deutschland gibt es also weiterhin eine Vorliebe für lineares Fernsehen zu bestimmten Ereignissen, wie Sport-Events oder Weihnachten. Christian Russ, Head of Sales DACH bei Samsung Ads: "Für Werbetreibende bedeutet das, dass es wichtiger denn je ist, genau im Auge zu behalten, wo ein bestimmtes Publikum seine gesamte Fernsehzeit verbringt und wie es diese aufteilt. Nur so haben sie die Möglichkeit, Zielgruppen weiterhin gesamtheitlich und im richtigen Moment zu erreichen."SVOD (abonnementbasiertes Video-on-Demand) wuchs in den EU5 um 46 Prozent, stieg in Deutschland im Jahresvergleich allerdings nur um 31 Prozent in Bezug auf die Sehdauer pro Fernseher an. In der Zwischenzeit hat AVOD (werbegestütztes Video-on-Demand) begonnen, die Lücke zu schließen - mit einem Wachstum in Deutschland von 97 Prozent seit Januar 2020. Auf Samsung Smart TVs in Deutschland entfallen nun 59 Minuten pro Tag auf AVOD. Dies spiegele das Wachstum traditioneller AVOD-Dienste wie YouTube sowie die zunehmende Beliebtheit von FAST-Plattformen wie Samsung TV Plus wider, die in Deutschland ein Wachstum von 16 Prozent im Vergleich von Juni 2021 gegenüber Januar 2020 verzeichneten.