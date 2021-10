E-Mail Design- und Content-Trends im Food-Sektor 

25.10.2021 In einer Studie haben der Marketing-Automation-Anbieter Artegic und die Mail-Agentur Saphiron die aktuellen Design- und Content-Trends im EMail-Marketing der Lebensmittelbranche analysiert.

Kacheldesign & Whitespace: Whitespace und großzügig freigestellte Produkte sind ebenfalls ein EMail-Designtrend im Lebensmitteleinzelhandel. Weit verbreitet ist zudem die Nutzung von Cards bzw. des Kacheldesigns.



Fokus auf Wochenangeboten: Der inhaltliche Fokus der meisten Newsletter von Lebensmitteleinzelhändlern liegt auf der Bewerbung aktueller Wochenangebote. Storytelling ist nicht weit verbreitet.



Ablösung digitaler Prospekte: Die E-Mail löst zunehmend den digitalen Prospekt ab. Anstatt auf einen digitalen Prospekt zu verlinken werden die Angebote direkt in die E-Mail integriert.



Loyaltyprogramme: Kundenbindungsprogramme und zusätzliche Services (App, Payment) werden auffallend prominent beworben.

EMail-Marketer im Lebensmitteleinzelhandel sollten die neuesten Trends in ihrer Disziplin kennen. Auf welche Gestaltungselemente und Inhalte setzen ihre Wettbewerber? Was funktioniert aktuell bei NutzerInnen? Um diese Fragen zu beantworten, haben der Software-Hersteller Artegic und die EMail-Agentur Saphiron die Newsletter und Standalone-Mails großer Lebensmitteleinzelhändler in Europa und den USA analysiert, darunter z.B. Walmart, REWE, Edeka, Albert Heijn und Tesco.Folgende Trends wurden identifiziert:Die vollständige Studie mit Beispielmailings steht kostenlos zum Download bereit.