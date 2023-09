Programmatic-Print-Plattform Eesii gestartet

Bild: Eesii

"Salesforce , Dymatrix und Apteco haben wir als Partner bereits an Bord.?

Auf der Dmexco stellt Eesii , das zu Campaign gehört, einem Tochterunternehmen von Bertelsmann Marketing Services gehört, das neue Tool vor. Dieses verspricht, die Stärken aus Druckprodukt und digitalen Kanälen intelligent miteinander zu verbinden.Philip Meyer , Teamleiter Programmatic Print bei Eesii verspricht sich Erfolg mit dem kommunizierten USP, dass sich das Tool in alle führenden Marketingautomations-Suites integrierbar ist:Auf Basis eines Datenpools verspricht Eesii, ein Mailing triggerbasiert und automatisiert zu erstellen, mit vorab über den Konfigurator festgelegten Formaten, Elementen und Inhalten. Dann wir das fertige gestaltete Mailing im Lettershop von Campaign automatisiert gedruckt, konfektioniert und abschließend exakt terminiert und portooptimiert verschickt. Weitere Services, die dem Kunden zur Verfügung stehen und vom Bertelsmann-Dienstleister AZ Direct bereitgestellt werden, sind ein Adress-Check sowie eine Dubletten-Bereinigung. Insgesamt will Eesii den kompletten Konzeptions- und Produktionsprozess für Direct Mails abbilden.